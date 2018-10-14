1 yaşındaki çocuk Fransız balkonu kurbanı oldu

Adana'da 3 gün önce 1 yaşına giren çocuk, annesi temizlik yaptığı sırada çıktığı Fransız balkonun yan tarafındaki boşluktan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeşim ve Hamza Geylani'nin Ahsen ismini verdiği kızları 3 gün önce 1 yaşına girdi. Anne ve baba, kızları için o gün doğum günü pastası kesip 1 yaşına girmesini kutladı. Bugün ise anne Yeşim Geylani evde temizlik yaparken Ahsen 7. kattaki evlerinin Fransız balkonuna çıktı. Kız çocuğu burada oyun oynarken balkonun sol tarafında bulunan yaklaşık 15 santimlik boşluktan aşağı düştü. Beton zemine çakılan çocuğu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bebeğin kafası üstü düşerek hayatını kaybettiğini belirledi. Bu arada sesleri duyan anne çocuğunu görünce baygınlık geçirdi. Olayı duyup eve gelen baba da sinir krizi geçirdi. Geylani çiftinin komşuları da gözyaşlarını tutamadı. Polis olay yerinde inceleme yaptıktan sonra çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

Ahsen bebekten geriye ise anne ve babasıyla çektirdiği fotoğrafları kaldı.