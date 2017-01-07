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07 Ocak 2017 16:04

10. Çukurova Kitap Fuarı 300 edebiyatçıyı ağırlıyor

10. Çukurova Kitap Fuarı 300 edebiyatçıyı ağırlıyor

07 Ocak 2017 16:04

Adana’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, 300’den fazla yazar, çizer ve şairin katılımıyla başladı.
TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde fuarın açış töreni yapıldı.

Tören, şehitler için yapılan saygı duruşuyla başladı.
Fuar hakkında bilgiler aktaran TÜYAP Kültür Fuarları Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu, fuarda 300’ü aşkın edebiyatçının okurlarıyla buluşacağını ve 70 kültürel etkinlik yapılacağını kaydetti. Kavukçuoğlu, bazı etkinliklerde Yılmaz Güney ve Ahmet Arif’in anılacağını söyledi.
Törende konuşan yazar Doğan Hızlan da kitapların sağladığı kültüre vurgu yaparak, “İstanbul dışındaki tüm ilerlemeler beni çok daha fazla etkilemiş, çok daha fazla mutlu etmiştir. Adana’da 10 yıl yükselen bir fuar. Bunu destekleyen herkese çok teşekkür etmek lazım” ifadelerini kullandı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Çukurova Kitap Fuarları’nın kentin en önemli kültürel etkinliği olduğunun altını çizerek katılımcılara teşekkür etti.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş da kitap fuarları sayesinde vatandaşlar ve kitap dünyası arasında köprü kurmak, yeni nesillere kitap sevgisini öğretmek istediklerini söyledi.
10. Çukurova Kitap Fuarı, 15 Ocak Pazar gününe kadar kitapseverlerin ziyaretini bekliyor olacak.



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