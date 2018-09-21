10 yaşındaki çocuğun pompalı tüfekle yaraladığı şahıs öldü

Adana'da 10 yaşındaki çocuğun silahlı saldırı sonucu yaraladığı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 AAD 441 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Ali Genç, 10 yaşındaki F.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. F.K. pompalı tüfek ile defalarca ateş açarak, Ali Genç'i sırtından yaraladı. Yaralanan Genç, motosikletinden kanlar içerisinde yere düştü. Durumu gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Genç'i Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi gören, Genç hayatını kaybetti. Genç'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralama olayını gerçekleştiren, F.K. ise olay yerinden hızla kaçtı. Mahallenin etrafını abluka altına alan polis ekipleri, F.K.'yi kısa sürede yakaladı. F.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.