100 litre kaçak içki ile yakalandı, "kendim içiyorum" dedi

Gözaltına alınınca "Ben içiyorum" diyen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Y.G. isimli şahsın evinde kaçak içki imal ettiği ihbarını aldı. Polis, yapılan ihbar üzerine harekete geçerek şahsı ve evi takibe aldı. Yapılan takip sonucunda zanlının evin bir bölümünü kaçak içki imalathanesine çevirip, viski ve rakı ürettiği tespit edildi. Polisin eve düzenlediği baskında 100 litre kaçak içki ve ünlü markaların orijinal şişeleri ele geçirildi. Zanlı Y.G’nin polise içki ürettiğini ancak kendisinin içtiğini, kimseye satmadığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Kaçak içkiler ise olay yerinde imha edildi.