12 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası

Tek Bayanlarda Melisa Ercan, Tek Erkeklerde ise Cem Atlamış şampiyon oldu.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) Yönetim Kurulu Üyesi Performans Tenis Kaptanı Serkan Şenlik’in direktörlüğünü yaptığı 12 Yaş Türkiye Şampiyonası’na Adana, Adıyaman, Afyon, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Düzce, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Yalova’nın yanı sıra KKTC’den erkeklerde 83, bayanlarda 53 olmak üzere toplam 136 tenisçi katıldı.

Ömer Tufan Tercan’ın başhakemliğini yaptığı turnuva 9 Eylül’de eleme maçları ile başladı, ana tablo maçlarına ise 11 Eylül’de geçildi. Çekişmeli maçlara sahne olan turnuvanın yapılan final maçları sonunda Tek Erkeklerde Cem Atlamış şampiyon, Önder Balcı ikinci, Tek Bayanlarda Melisa Ercan şampiyon, Alara Ayaz ise ikinci oldu. Çift Erkeklerde Çınar Apaydın-Derin Can Atacan çifti şampiyonluk kupasını kaldıran tenisçiler olurken, Cem Atlamış- Kerem Özlale çifti ikincilik elde ettiler.

Çift Bayanlarda da Melisa Ercan-Leyla Nilüfer Elmas çifti şampiyon, İzem Elif Ölçer- Asya Başaran çifti de ikinci oldular.

Şampiyon ve finalist tenisçilere kupaları Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, ATDSK Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Şenlik ve ATDSK Baş Antrenörü Cemal Karasu tarafından verildi.

Tenisçileri kutlayan ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, “Türkiye Şampiyonası tenisçilerin büyük ilgi gösterdiği turnuvalardan biridir. Böylesi önemli bir turnuvaya ATDSK olarak ev sahipliği yapmak, geleceğin tenisçilerini, şampiyonlarını kulübümüzde misafir etmekten büyük mutluluk duyduk. Şampiyonlarımızın ve finalist sporcularımızın yanı sıra turnuvaya katılan tüm tenisçileri, ailelerini, antrenörlerini ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kulüp olarak tenisin Türkiye’de ilerlemesi, yeni güçlü raketlerin yetişmesi için çalışıyor, bunun için altyapıya önem veriyoruz. Bunun için son dönemde tenise yaptığımız yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak da, sporcuları kutladı, ATDSK yönetimine tenise katkıları nedeniyle teşekkür etti. Tenis branşını önemsediklerini ve yatırımları desteklerini kaydeden Ataşbak, Adana’nın iklimi, ulaşım kolaylığı ve konaklama imkanları ile tenis sporu açısından önemli bir il olduğunu söyledi.