12 yaşındaki çocukla evlenen Suriyeli genç tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi, Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 6 yıldır süren iç savaştan kaçan 27 yaşındaki Yusuf Ömer (27) 2 yıl önce kendisi gibi Suriye’den savaştan kaçan Hübe Alış Nasır (14) ile evlendi. Resmi nikah olmadan yapılan bu evlilikten Kinene ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. Geçtiğimiz günlerde kız çocuğu rahatsızlanınca annesi onu aile sağlığı merkezine götürdü. Doktor burada Nasır’ın yaşına baktığında 14 olduğunu fark edince çocuk gelin olduğu için polise haber verdi. Aile sağlığı merkezine gelen polis, kız çocuğunu bebeğiyle birlikte polis merkezine götürdü.

Nasır, iki yıl önce Yusuf Ömer’in kendisiyle zorla evlendiğini söyledi. Bunun üzerine polis Yusuf Ömer’i gözaltına aldı. Zanlı ise Nasır ile kendi isteğiyle evlendiğini söyledi. Ancak kız evlendiğinde 12 yaşında olduğu için kocaya "Çocuğa cinsel istismardan" işlem başlatıldı. Kız çocuğu ve bebeği ailesine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Ömer, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.