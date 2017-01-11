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11 Ocak 2017 09:48

12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

11 Ocak 2017 09:48

Adana’da 12 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 2013 yılından bu yana aranan "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 12 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ve "taksirle ölüme neden olma" suçundan yakalama emri ile aranan Nazim G.’nin (43) yerini belirledi. Polis, hükümlünün bulunduğu Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 4700 sokaktaki eve operasyon yaptı. Polis, evin etrafını sardıktan sonra içeri girdi. Ancak hükümlü dama çıkarak kaçmaya çalıştı. Polis, hükümlüyü kısa süren kovalamacanın ardından yakaladı. Hükümlü önce işlemlerinin tamamlanması için emniyete getirildi. Daha sonra adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü adliyeye, oradan da cezaevine götürüldü.



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