120 engelli bireyin çifte bayramı

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde düzenlenen tekerlekli sandalye dağıtım törenine engelli vatandaşlar ve yakınları yoğun ilgi gösterdi. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada "Türkiye’de en engelli dostu belediye Seyhan Belediyesi oldu. Aslında hangi yaşta hangi kademede olursa olsun bütün insan topluluğunun dostu oldu. Arkadaşlarım, ’bayramdan sonra dağıtalım’ dediler. Ben istedim ki sizler 2 bayramı birlikte yaşayın. Bu güzel güneşli havada gezin istedim. Bugüne kadar engelli kardeşlerimize destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Seyhan Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin hakkını sonuna kadar verdiklerini belirten Karalar, "Bir süre önce evde yaşlı bakımı hizmeti başlatmıştık. Sizi yetiştiren, doğurup büyüten ve bu hale gelmemiz de katkıda bulunan atalarımızı, babalarımızı, analarımızı ahir zamanda rahat ettirmemiz gerekiyor. Onların borcu asla ödenmez. Biz de bir ekip kurduk. Hem her türlü bakımını yapıyoruz hem de evlerine gidip sağlık hizmetlerini veriyoruz. Bununla da kalmadık bu ramazan ayında yaklaşık 7 bin koli yardım dağıttık. Nasıl dağıtıyoruz biliyor musunuz? Kamyonu mahalleye dayayıp gelin alın demiyoruz, adresleri alıyoruz hepsini evlerine gönderiyoruz. Hiç kimseyi mağdur etmeden ve sıra beklemeden yardımları gönderiyoruz. Yanmayan kömür, kokmuş bulgur, kurtlanmış pirinç vermiyoruz" dedi.

Sandalyesine kavuşan engelliler, yardımlarından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek Seyhan Belediyesine teşekkür etti.