İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

13 dakikalık meclis toplantısı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün, yurt dışında düzenlenen Robotex International 2018 yarışmasına gidecek olan 6 özel yetenekli öğrencinin gidiş-dönüş masraflarının karşılanmasına dair teklifi oy birliği kabul edildiAdana Büyükşehir Belediye Meclisi 1.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün, yurt dışında düzenlenen Robotex International 2018 yarışmasına gidecek olan 6 özel yetenekli öğrencinin gidiş-dönüş masraflarının karşılanmasına dair teklifi oy birliği kabul edildi


Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat Cevheribucak başkanlığında toplandı. Cevheribucak'ın meclis toplantısını açması, yoklamanın ve mazeretlilerin kabulü ile bir önceki toplantı tutanaklarının kabulü oylaması da dahil gündemde bulunan 14 maddenin görüşülmesi 13 dakika sürdü.


Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı mecliste gündemin birinci maddesinde Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün yurt dışında düzenlenen Robotex International 2018 yarışmasına gidecek olan 6 özel yetenekli öğrencinin gidiş-dönüş masraflarının karşılanmasına dair teklifi oy birliği kabul edildi.


Gündemdeki 7 madde tek tek ilgili komisyonlara oy birliği havale edildi. 5 madde komisyon raporları doğrultusunda ilgili dairelere iade edilirken, bir madde komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.


Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayının 4'üncü oturumunu yarın saat 14.00'te yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.