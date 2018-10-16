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13 yaşındaki çocuk tabancayla vurularak yaralandı

Adana’da çıkan silahlı kavgada 13 yaşındaki çocuk tabanca ile vurularak yaralandı.

Adana'da çıkan silahlı kavgada 13 yaşındaki çocuk tabanca ile vurularak yaralandı. Olayın şüphelisi polis ekiplerince yakalandı.



Olay, Seyhan İlçesi Ziyapaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşımdaki M.Ç, şüpheli Ö.K ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ö.K. belinden tabancasını çıkartıp, M.Ç.'ye ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerinde isabet alan M.Ç. kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. M.Ç. sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayı gerçekleştiğin mahallenin iki sokak arkasında, şüpheli Ö.K. Seyhan devriye polis ekiplerince kıskıvrak yakalanırken kullandığı tabancada ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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