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14 kilometrelik yol 1.5 yıldır bitirilemedi

Adana’nın Feke ilçesinde bulunan 3 mahalleyi birbirine bağlayan 14 kilometrelik yolun genişletme çalışması 1,5 yıldır bitirilemedi.

Adana'nın Feke ilçesinde bulunan 3 mahalleyi birbirine bağlayan 14 kilometrelik yolun genişletme çalışması 1,5 yıldır bitirilemedi.


Feke'nin Değirmendere, Kaleyüzü ve Kafaruşağı mahallelerini birbirine bağlayan 14 kilometrelik yolda 1.5 yıl önce genişletme çalışması başlatıldı. Daha önce asfalt olan yol tamamen toprak yola döndü. 1.5 yıldır toprak yolda ilçe merkezine gitmek zorunda kalan sürücüler ve vatandaşlar bu duruma isyan etti.


Mahalle sakinlerinden İlhan Yeğen, yolun bitirilmesinin yılan hikayesine döndüğünü 1.5 yıldır yolu bozduklarını ancak bir türlü bitiremediklerini belirterek, "Yolu genişleteceğiz diye bir çalışma başlattılar. Ancak sadece biraz kayalıkları yok ettiler asfalt olan yolu da bozdular ondan sonra hiç bir şey yapmadılar. Yazın tozdan kışın çamurdan dolayı köylüler çok perişan. Kışın burası dağ köyleri olduğu için çok fazla kar yağıyor. Bu nedenle yolda iyi olmadığından ilçeye gidip gelmek çok büyük bir zulüm oluyor. Bizim tek isteğimiz yolumuzun bir an önce yapılması" dedi.

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