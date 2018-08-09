15 aylık Cavit bebek sağlığına kavuştu

Dr. Derviş Mansuri Yılmaz, baş ağrısı, havale geçirme, bilinç kaybı, yürürken dengesizlik, bulantı ve kusmanın beyin tümörünün habercisi olabileceğini söyledi.

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Derviş Mansuri Yılmaz, nedeni tam olarak bilinmeyen beyin tümörlerinin tedavi edilmediği takdirde kalıcı hasarlara ve hayati tehlikeye neden olabileceğini ifade ederek, “Beyin tümörleri zamanla daha kötüleşen belirtiler ile ortaya çıkabileceği gibi, hiçbir belirti vermeden bir anda nöbet şeklinde de ortaya çıkabilirler” dedi.

4 saatlik operasyon

Prof. Dr. Yılmaz, çocuklarda nöbet geçirmenin, beyin tümörünün ilk belirtisi olabileceğinin altını çizerek, “15 aylık hastamız Cavit bebek bize havale geçirme, epilepsi şikayeti ile geldi. Yapılan tetkiklerde beynin sol tarafında yerleşim gösteren tümör tespit ettik” ifadelerini kullandı.

Mikrocerrahi yöntem kullanarak 4 saatlik başarılı bir operasyonla Cavit bebeğin beynindeki kitleyi çıkardıklarını ifade eden Yılmaz, “Küçük hastamızı ameliyattan 5 gün sonra taburcu ettik. Son yıllarda görüntüleme yöntemleri, mikrocerrahi tekniklerin ve nöronavigasyon yöntemlerinin gelişmesi ile tecrübeli merkezlerde pediatrik beyin ve sinir cerrahları marifeti ile tedavide başarı çok yükselmiştir” diye konuştu.

Bu belirtilere dikkat

Beyin tümörlerinin bulundukları bölgelerde sıkıntılara sebep olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, “Beynin serebrum denilen bölgesindeki tümörler, genellikle bir tarafta da güçsüzlük ya da uyuşukluğa sebep olabilirken, dil ve konuşma yetisinden sorumlu bölgede oluşan tümörler de konuşmada sıkıntılara sebep olabilir” dedi.

Ebeveynlerin okul öncesi çocuklarında devamlı ve dirençli kusmalar, yürümede anormal denge ve koordinasyonu, anormal göz hareketleri, uykuya meyil, bayılma, nöbet geçirme, ense sertliği, eğik boyun ve baş titremesi gibi belirtilere dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

“5 yaşından 18 yaşına kadar olan çocuklarda ise bu belirtilere ek olarak, devamlı ve dirençli baş ağrıları, kişilik değişimi, kısmi görememe, çift görme, gecikmiş veya durmuş ergenlik gibi belirtiler görülebilir. Özellikle belirtiler zaman içinde kaybolmuyor ya da daha da kötüleşiyorsa, bu problemlerin sebebinin bulunması ve tedavisi için mutlaka zaman kaybetmeden doktorunuza başvurmalısınız.”