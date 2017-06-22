5 metrelik arsa için komşu baba oğlu öldüren, şahıs ve oğlu ile kavgaya karıştığı ileri sürülen 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi 18064. Sokak’ta 19 Haziran günü akşam meydana geldi. İddiaya göre, İslam Alçelik (47) Yenibey Mahallesi’nden ev satın aldı. Alçelik, evi satın aldıktan sonra komşusu Mehmet Ö. (70) iki ev arasındaki 1.5 metrelik arsaya duvar çekmek istedi. İslam Alçelik komşusuna duvar çekmesi halinde kendi arazisine gireceğini söyledi. Ancak buna rağmen Mehmet Ö. duvarı çekeceğini söyledi. Mehmet Ö.’nün ısrarı üzerine olay günü akşam İslam Alçelik oğlu 17 yaşındaki Yusuf Alçelik ile birlikte evi satın aldığı Mehmet G.’yi de alarak Mehmet Ö. ile konuşmaya geldi. İslam Alçelik, "İşte evi satın aldığım arkadaş baksın karar versin duvar yaptığında arazime girip girmediğine" dedi. Mehmet G. araziye bakarak duvarın çekilmesi halinde sattığı araziye girileceğini söyledi. Ancak Mehmet Ö. bu durumu kabul etmeyince tartışma çıktı.

Sesler üzerine Mehmet Ö.’nün oğlu Turgay Ö. (35) de evden aşağıya indi. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Alçelik ailesinden Halit A., Serdar A., Ercan A. ve Hasan S.’de tabanca ve pompalı tüfeklerle olay yerine geldi. Bunun üzerine Mehmet Ö. ile oğlu Turgay Ö. de bıçak çekti. Kavgada İslam Alçelik ile Yusuf Alçelik yaralandı. Saldırgan baba ve oğlu olay yerinden kaçarken, yaralanan baba ve oğlu ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak baba ve oğul yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan hemen sonra Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü araştırma ekipleri evlere operasyon yaparak katil zanlısı baba ve oğlu yakalayıp cinayet ekiplerine teslim etti. Cinayet dedektifleri yaptıkları araştırmanın ardından olaya karışan Alçelik ailesinden 4 kişiyi ve arsanın önceki sahibi Mehmet G.’yi de gözaltına aldı.

Baba ve oğul ile birlikte gözaltına alınan 7 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Baba sevk sırasında, "Arsa için bize çöktüler kendimizi koruduk. Ben vurdum oğlum vurmadı, 1.5 metrelik bir yer. Silahla saldırdılar kendimizi koruduk" dedi.

Polisin, Mehmet Ö.’nün İslam Alçelik’i, Turgay Ö.’nün ise Yusuf Alçelik’i bıçakladığını tespit ettiği öğrenildi.