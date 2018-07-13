15 Temmuz anısına yol kenarında tank hatırası

İlçede çevre yolu kenarındaki oto yıkama istasyonun hemen yanına iki adet manken, kamyon ve traktör lastiği kullanarak yaptığı ve üzerinde 15 Temmuz Hatırası yazılı tank ve nöbet tutan asker mankenler ile hünerini sergileyen 46 yaşındaki Ramazan İnan "Allah bir daha ülkemize böyle kara bir gece yaşatmasın" dedi.

10 yıldır oto yıkamacılık mesleği ile uğraşan, evli ve iki çocuk babası olan ve küçük yaştan bu yana tahta ve lastiklerden kendince çeşitli ürünler üretmeyi başaran ve son olarak da 15 Temmuz anısına tank yapan İnan, "Bunları tek başıma yaptım. Kesim aşamasında çocuğum da bana yardım etti. En büyük ve en göze çarpan eserim aziz şehitlerimiz anısına tankımız var. O günü unutmamak ve unutturmamak adına cadde kenarında gelen geçen insanlar görüyorlar burada selfi çekiliyorlar. Bu mankenlerimizi ücretli aldık ama tankımızı kendim yaptım. Traktör ve kamyon lastiği kullanarak namlusu bildiğiniz yüzlük borudan oldu. Çok beğeniyorlar. Takdir topluyoruz. Hayranlıkla bakıyorlar bu işe. Hani derler ya karınca da tarafını belli etmiş bir damla su ile. Bizde bir damla su ile on beş Temmuz’u kendi tankımız ile insanların unutmamasını sağlamak için burada böyle üzerinde 15 Temmuz hatırası yazarak dikkat çekmeye çalıştık. Kozan’ın en işlek yolu çevre yolu kenarı buradan gelip geçen buralı veya dışarıdan gelen insanlar görüyorlar. Tankım yol kenarında olduğu için acaba tekrar darbe mi oluyor diye bir keresinde tankı gerçek sanıp duran yolcular arkadaşlar oldu. Onların kahkahasına geldim. Yahu gerçek sandık da durduk dediler. Biz de bir nebze de olsa 15 Temmuz’u hatırlatmış ve insanların o günü unutmamasını hatırlatmış oluyoruz" dedi.