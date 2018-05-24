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24 Mayıs 2018 11:15

15 Temmuz Darbe Girişimi çizgi roman oldu

Adanalı Ressam-Karikatürist Erbil Işın, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe girişimini 1 yıldan fazla süren çalışmayla karikatür haline getirerek 2 ayrı çizgi roman hazırlayarak anlattı.

15 Temmuz Darbe Girişimi çizgi roman oldu

24 Mayıs 2018 11:15

Işın, tamamladığı "15 Temmuz" ve "15 Temmuz 2" adlı çizgi romanlarının Cumhurbaşkanı’nın girişimleriyle bastırılıp vatandaşlara ücretsiz dağıtılmasını istiyor.


58 yaşındaki Erbil Işın, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi ve halkın verdiği mücadeleyi çizdiği 2 romanla anlatarak, yarınlara taşımaya karar verdi. ‘15 Temmuz’ ve ‘15 Temmuz 2’ çizgi romanını yaklaşık 1,5 yılda tamamlayan Karikatürist Işın, emek vererek hazırladığı ve karşılığında bir şey beklemediği çizgi romanlarını devlet büyüklerinin girişimleriyle bastırılıp ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılmasını istiyor.



“Ömer Halisdemir’in şehit edilmesi beni çok etkiledi”


15 Temmuz hain darbe girişiminin özellikle de Ömer Halisdemir’in şehit edilmesinin kendisini çok etkilediği belirten Erbil Işın, “15 Temmuz’u yeni nesil gençlere, çocuklara anlatmak için yola çıktım. Darbeden 3 ay sonra çalışıp bu kitabı yapmaya karar verdim. Geçen yıl mayıs ayında ilk kitabımı darbe gecesini anlatıp bitirdim. Fakat hedefim ikinci kitabı çıkarmaktı. 15 Temmuz’u yapanlar rövanşını almak isteyenler Türkiye’yi ve Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldılar. İkinci kitabımda da bunlardan bahsedip, ‘15 Temmuz 2’ kitabımı 24 Haziran seçimleriyle ilgili de hazırladım” dedi.



“Çizgi romanlar için herhangi bir beklentim yok”


Erbil Işın, emeklerinin karşılığında maddi olarak bir beklentisi olmadığının altını çizerek, “Bu kitaplarımı da özellikle Cumhurbaşkanımız, devlet yetkilileri bastırır halka ücretsiz verirlerse insanlar yeniden gerçeği görmüş, okumuş olacak. 1 yıldan fazla çalıştığım bu kitaplar için herhangi bir beklentim yok benim” diye konuştu.




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