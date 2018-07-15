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15 Temmuz 2018 14:21

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na fidan dikildi

15 Temmuz Şehitleri için Çukurova Üniversitesi Arboretumu yakınında oluşturulan hatıra ormanında düzenlenen fidan dikme töreni, Vali Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na fidan dikildi

15 Temmuz 2018 14:21


Fidan dikme törenine Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra eşi Beyhan Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hakan Kuzu, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sabri Beytorun, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Tümay, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit aileleri ve yakınları katıldı.


15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’nda düzenlenen ve şehitler için Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Mahmut Demirtaş, ülkenin ve milletin geleceğini karartmak amacıyla düzenlenen hain darbe girişimine canları pahasına karşı durarak şehit olan kahramanların anısına fidan dikmekten büyük bir onur duyduğunu ifade etti. Şehitler ve gazilerin haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini vurgulayan Vali Demirtaş, şehitlerimizin ve gazilerimizin şanlı isimlerini yaşatmaktan, hatıralarını daima diri tutmaktan, aileleri ve yakınlarının daima yanlarında olmaya gösterdiğimiz önemden asla taviz vermeyeceğiz. Bu tören vesilesiyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Konuşmaların ardından, Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş ile protokol üyeleri ve şehit aileleri, fidanları toprakla buluşturdu.




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