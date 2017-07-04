15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı 15 Temmuz’da açılıyor

Açılış 15 Temmuz’da yapılacak.

Atakent Mahallesi’nde inşa edilen, Merkez Park’tan sonra Adana’nın ikinci büyük parkı olma özelliğini taşıyan ’15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’ hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde hizmete açılıyor. 54 dönümlük alan üzerine kurulan parkın Adana için ilkleri barındırdığını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan “İhaneti asla unutmayacak, unutturmayacağız. ’15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Parkı’ adını verdiğimiz parkımızla ülkemize kast eden hainleri ve ihanetlerini hafızalarda sürekli diri tutacak, o gece destan yazan aziz milletimizin kutlu mücadelesini nesiller boyu aktaracağız. Parkımızın içerisinde 15 Temmuz’da milletimizin destansı direnişini simgeleyen bir anıtımızın da açılışını gerçekleştireceğiz. Şanlı tarihi destanlarla dolu olan bu millet bir gecede dünyaya vatan ne demektir bir kez daha gösterdi. Vatanı, bayrağı, milleti, ezanı için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.

Parkın özellikleri

Parkın Adana için birçok ilki barındırdığını belirten Başkan Çelikcan, “Bölgemizde eksikliğini düşündüğümüz parkımızın içerisinde her yaştan öğrencilerimizin faydalanacağı temalı çocuk oyun alanları, planetaryum’un (müze binası) yanı sıra gezinti yolları, yürüyüş ve koşu parkuru, bisikletli gezi parkuru, pergolalı gölge alanlar, spor alanları, kermes ve festival alanı, yenilebilir ürünler bahçesi, kafeterya çay bahçeleri, el sanatları sergi birimleri gibi çok değişik faaliyetlerin yapılabileceği alanlar olacaktır. Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun canlandırılacağı Diyarama ve Diyarama’ya hizmet eden müze alanı yaklaşık 460 metre, Planetaryum binası 590 metre ve Planetaryum müze alanı 250 metre olacak. 50 Kişilik planetaryum, HD ve dijital ses sistemine sahip yapı içerisinde, ticari birimler, yönetim birimleri ve hediyelik eşya dükkanları yapılacak” dedi.