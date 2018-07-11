15 Temmuz şehidi ikiz polislerin adı ikiz köprüde yaşayacak

Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile teknik işbirliği yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi, Alparslan Türkeş-Kasım Ener-Mavi Bulvar Kesişimi Farklı Seviyeli Kavşak Projesi’ni 8 aylık çalışmayla tamamladı. Projeye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı’na sağlı sollu 6 adet olmak üzere toplamda 824 metre uzunluğunda, 2’şer şeritli taşıt köprüsü inşa edildi. Hafif Raylı Sistem güzergahına paralel devam ettirilen projede yan yol bağlantılarıyla Mavi Bulvar ve Kasım Ener Caddesi’ne geçişler verildi. Projenin etki alanı içinde kalan otoyol geçiş köprülerinin her iki yanında da 6 metrelik genişletme yapıldı. Viyadüklerle Mavi Bulvar ve Kasım Ener Bulvarı ile ilişkisi kesilen, köprülerle otoyolu transit geçen Alparslan Türkeş Bulvarı’nda bu sayede kesintisiz trafik akışı sağlandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, geçen Ramazan Bayramı öncesi ulaşıma açılan Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda şehit düşen ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin adını yaşatma kararı aldı. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine karşı kahramanca çarpışırken şehadete erişen Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin adını 824 metre uzunluğundaki ikiz köprülere veren Başkan Sözlü, 13 Temmuz günü saat 15.00’te Şehit Ahmet-Mehmet Oruç İkizler Köprüsü’nün açılışını yapacaklarını duyurdu.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıldönümünde vatanın bölünmez bütünlüğü için teröristlere karşı kahramanca savaşan tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Başkan Sözlü, tüm Adanalı hemşehrilerini Şehit Ahmet-Mehmet Oruç İkizler Köprüsü’nün açılış törenine davet etti.

Şehit ikizlerin mezarları çiçeklerle donatıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Şehit Ahmet-Mehmet Oruç İkizler Köprüsü’nün açılış töreni için hazırlıklarını sürdürürken, Mezarlıklar Daire Başkanlığı görevlileri de 17 Temmuz 2016’da merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilen şehit ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç’un mezarlarını çiçeklerle donattı. 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı adı verilen kabristanda Türk Bayrakları asan, çiçeklendirme, çevre düzenlemesi ve temizlik hizmetini yürüten Büyükşehir ekipleri, mezarlığa giden yolu da sıcak asfaltla kapladı. Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri, Adana’daki diğer şehitliklerde de aynı özenle çiçeklendirme, çevre düzenlemesi ve temizlik hizmetlerini tamamladı.