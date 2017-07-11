15 Temmuz şehidi Özel Harekatçı Aytekin Kuru dualarla anıldı

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Ankara Gölbaşı’nda Özel Harekat Daire Başkanlığına FETÖ terör örgütü üyelerinin hain darbe girişimi saldırıları sırasında şehit düşen 42 özel harekatçıdan olan Aytekin Kuru, Kozan’ın Pekmezci Mahallesi’ndeki kabri başında dualarla anıldı.

Kaymakam Avni Oral ve beraberindekiler daha sonra şehit Aytekin Kuru’nun baba evine giderek baba Süleyman Kuru ve anne Esma Kuru ile bir süre sohbet ettiler.

Burada açıklamada bulunan Kozan Kaymakamı Avni Oral, "Bu bir hafta içerisinde yaptığımız programlar içerisinde ilk programımız 15 Temmuz’da şehit olan 148 vatan evladından biri olan ve bu toprakların çocuğu olan Aytekin Kuru kardeşimizin hem mezarını ziyaret etmek, şehidimizin aziz hatırasını anmak ve onun değerli ailesine, annesine, babasına ve yakınlarına taziyelerimizi ve şükranlarımızı ifade etmek için ilk programımızı gerçekleştirdik. Bu vesile ile 15 Temmuz’da topraklara düşmüş şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle yad ediyoruz. Sizlere şükranlarımızı ve taziyelerimizi tekrar ifade ediyoruz. Ama bu bizim bir kazancımızdır. Biz bir demokrasi mücadelesi verdik ve mücadele sonunda karanlık gecenin sonu aydınlık oldu. Tekrar şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ruhları şad olsun" dedi.

Şehidin babası Süleyman Kuru ise, "O gece telefon etti bize. Saat 11 buçuk gibi. Ondan sonra çocuğumdan haber alamadım. Dört gün sonra pazartesi günü cenazesi bulundu. Ne anlatabilirim hep birlikte gördük ne olduğunu. Her zaman buradayız. Çok üzülüyoruz. Vatanımız, devletimiz sağolsun. Devletimize zeval vermesin Allah. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Şehidin baba evinde okunan duaların ardından program sona erdi.