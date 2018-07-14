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14 Temmuz 2018 21:11

15 Temmuz şehit ve gazi yakınları yemekte bir araya geldi

Adana’da 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına düzenlenen yemekte konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “FETÖ ve PKK gibi milletimizin istiklal ve istikbaline kasteden terör örgütleri ile mücadeleyi, milletimizden aldığımız güçle, azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

15 Temmuz şehit ve gazi yakınları yemekte bir araya geldi

14 Temmuz 2018 21:11


Adana’da, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemek programında 15 Temmuz şehit ve gazi yakınları bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, yemek programı ile devam etti. Burada konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bu etkinlik ile temel amaçlarının 15 Temmuz destanının hafızalarda diri tutulması, şehit ve gazilerin aziz hatıralarının unutulmaması ve unutturulmaması olduğunu söyledi.


Vali Demirtaş, 15 Temmuz şehitlerine Allah’tan rahmet dileyerek, “Üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, o gece yaşananlar hafızalarımızda hala canlılığını koruyor. Hainlerin hainlikleri, kahramanların kahramanlıkları, zihnimizde aynı berraklıkla yer tutmaya devam ediyor. Bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz ve bizler, FETÖ ve PKK gibi milletimizin istiklal ve istikbaline kasteden terör örgütleri ile mücadeleyi, milletimizden aldığımız güçle, azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Yemeğin ardından, yemek duası yapıldı. 15 Temmuz şehitleri ve gazileri adına düzenlenen yemek programına milletvekilleri, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, şehit ve gazi yakınları katıldı.




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