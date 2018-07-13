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13 Temmuz 2018 14:27

15 Temmuz şehitleri için hatim duası

Adana’da Sunar Grup tarafından 15 Temmuz şehitleri için okutulan hatimlerin duası yapıldı.

15 Temmuz şehitleri için hatim duası

13 Temmuz 2018 14:27


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bugün Nuri Çomu Camii’nde 15 Temmuz şehitleri anısına mevlit okutuldu. Kur’an Kursu öğrencisi minikler de, hatim duası öncesi 15 Temmuz Şiiri okudu, şehitler anısına dua etti.


Cuma namazından önce Nuri Çomu Camii imamı Eyüp Kapan tarafından okunan dua, 15 Temmuz şehitlerine bağışlandı. Kılınan namazdan sonra ise hutbe okuyan Nuri Çomu Camii İmamı Eyüp Kapan, şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ ve diğer terör örgütlerini lanetledi.


Sunar Grup tarafından, cami cemaatine şehitler anısına tatlı ikramı yapıldı.




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