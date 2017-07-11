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11 Temmuz 2017 13:08

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Adana’da mevlit okutuldu.

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

11 Temmuz 2017 13:08

Şehit ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç’un babası Ali Oruç, törene Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik’in makam otomobiliyle geldi.


İstanbul ve Ankara’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişimi sırasında aralarında polis, asker ve sivillerin bulunduğu 249 kişi şehit oldu.


Hain darbe girişiminin yıldönümünde, şehitlerin ruhu için Ramazanoğlu Camii’nde Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in de katılımıyla mevlit okutuldu.


Ankara’da şehit olan polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç’un babası Ali Oruç, törene Bakan Ömer Çelik’in makam otomobiliyle getirildi.


Mevlit sonrası katılımcılara tavuklu pilav dağıtıldı.




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