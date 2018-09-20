15 yaşındaki çocuk pompalı tüfekli saldırıda ağır yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletli iki şahıs tarafından pompalı tüfekle vurulan 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuytucak Mahallesi Karapınar mevkiinde evinin çardağında uyurken motosikletli iki kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu kanlar içinde kalan 15 yaşındaki Enes Özbulut, olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Özbulut Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.