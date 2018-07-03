16 kişinin yaralandığı zincirleme kaza kamerada

Öte yandan Adana’da çeşitli tarihlerde dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazaları da şehir polis kameraları tarafından görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesinde D-400 karayolundaki trafik kavşağında kırmızı ışıkta geçen Ahmet A. yönetimindeki 01 M 0180 plakalı dolmuşun, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 16 kişi yaralandı. Kazada 2 motosiklet, 1 bisiklet ve 11 otomobil hasar gördü. Araçların arasında sıkışan motosikletli bir kişi ile aracında sıkışan taksicinin itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldığı kaza anına ait görüntüler şehir polis kamerasına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde, minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması ve motosiklet sürücüsünün sıkışması yer alıyor.

Hızla koşan çocuğa çarptı

Adana’da şehir polis kamerasına yansıyan diğer bir görüntüde, Güney Yıldızı Parkı civarındaki kazada ise bir motosiklet sürücüsü kavşaktan dönüş yapan otomobile çarparak takla atıyor.

Yaşanan bir diğer kazada, caddeden hızla gelen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen küçük bir çocuğa çarpıyor.

Öte yandan başka bir kazada da kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araca bir otomobil çarpıyor. Bir tüpçü aracının kontrolsüz girdiği ana yolda tıra çarpması ve tüplerin yere savrulmasının kaydedildiği polis şehir kameralarına, gece bir hafif ticari aracın başka bir hafif ticari araca çarpma anı da yansıdı.