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17 ayrı hırsızlıktan 20 yıl hapis cezası yedi

Adana’da 17 ayrı hırsızlık olayından 20 yıl 9 ay 13 gün hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı.

Adana'da 17 ayrı hırsızlık olayından 20 yıl 9 ay 13 gün hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamuran Yelboğa (28), 17 ayrı hırsızlık olayından 20 yıl 9 ay 13 gün hapis cezası aldı. Hükümlünün cezası kesinleşince tutuksuz yargılandığı için hakkında arama kararı çıktı. Bu karar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Arana Şahıslar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda hükümlünün Dağlıoğlu Mahallesinde 14118 sokakta olduğu tespit edildi. Polis şahsın evine baskın düzenledi. Hükümlü polisi görünce kaçmak istedi ancak kısa süren kovalama sonrası yakalandı.


Firari, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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