17 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Adana’da silahlı yağma yaptığı iddiasıyla 17 yıl hapis cezası alan şahıs yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri hakkında "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 17 yıl hapis cezasıyla aranan Bilal G.’nin (29) Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde saklandığını belirledi. Polis, 4128 sokaktaki eve baskın düzenledi. Yapılan baskında Bilal G. yakalandı. İşlemleri için emniyete getirilen Bilal G. daha sonra adliyeye sevk edildi.