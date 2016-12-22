18 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı genç intihar etti

Adana’da inşaat halindeki bir apartmanın 4’üncü katından atlayan 18 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ö.D., Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82091 Sokakta inşaat halindeki bir apartmanın 4’üncü katına çıkarak atladı. Beton zemine çakılan genci gören öğrencilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı özel bir hastaneye sevk etti. Ö.D. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.