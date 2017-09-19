19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Törenler 19 Eylül günü Hükümet Konağı önünde Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, Kozan Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Fikret Topçu ve Muharip Gaziler Derneği’nin çelenklerini Atatürk anıtı önüne koyması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden törenler Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fikret Topçu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşması ile sürdü. Topçu; “Gazilik, Türklerin genellikle evinde en anlamlı ünvanlarındandır. Şehitlik aşamasından sonra gelir. Savaşta ölenlere Şehit, savaşa katılarak büyük yararlılık gösterenlere, yaralananlara ise Gazi deriz. Gazilerimiz, şehitlerimizle birlikte bu vatanı yurt edinmemizde, vatanın korunmasında her türlü güçlüğe göğüs germişlerdir. Gerektiğinde gözlerini bile kırpmadan can vermeye hazır olmuşlardır” dedi.

Topçu; “Ulusumuzun tarihinde İslam öncesi ve sonrası şehitlik ve gazilik onuru vardır. Her Türk, bu onurlara kavuşmak için ulusu, yurdu, bayrağı ve kutsal değerleri için savaşmaktan asla kaçınmaz. Tarih boyunca atalarımız, her dönem düşmanla mücadele etmiş ve düşmanı yurttan atmıştır. Türk Milleti bunun en güzel örneğini Atatürk’ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı’nda yaşamıştır. Ya “İstiklal, ya Ölüm!” sözü bunu en güzel anlatan sözlerdendir. Türk tarihi böylesine kahramanlık günleri ile doludur. Bu kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluyuz. Büyük kahraman Mustafa Kemal’de Sakarya Muharebesi’nde gösterdiği kahramanlıklarıyla 1921 yılında Gazilik şanına değer bulunmuştur. Türkiye Gazileri 19 Eylül 1983 tarihinde “Türkiye Muharip Gaziler Derneği” altında birleşmiştir” diye kaydetti.

Tören daha sonra öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirleri okunması ile devam etti. Hükümet konağı önündeki törenlerin ardından Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fikret Topçu ve dernek yönetimi ile şehit yakınları ve gaziler dernek binasında protokol üyeleri ve davetlileri kabul ettiler. Program daha sonra Garnizon ve Polis Şehitliği ziyareti ile devam etti. Sodes Düşler Alemi’nde şehit yakınları ve gazilere verilen öğle yemeği, İlçe Müftülüğü tarafından Hoşkadem Camii’nde şehitler ve gaziler anısına okunacak olan Mevlid-i Şerif ile törenler son bulacak.