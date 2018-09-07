"2. Adana Lezzet Festivali" hazırlıkları

Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Gül ve festival komitesinde yer alan kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Adana’nın, zengin mutfağının yanı sıra doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına da önemli katkı sunan ve bu yıl 12-13 ve 14 Ekim 2018 tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan “Adana Lezzet Festivali” yürütme kurulu toplantısında, festival boyunca gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik ve çalışmalar ile hazırlıkların geldiği aşama detaylarıyla ele alındı.

Vali Mahmut Demirtaş, toplantının bitiminde yaptığı açıklamada, geçen yıl büyük ilgi gören festivalin bu yıl çok daha renkli ve kapsamlı geçmesi yönündeki hazırlıkları titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Destek veren kurum ve kuruluşların temsilcilerine emeklerinden dolayı teşekkür eden Vali Demirtaş, tüm lezzet tutkunlarını, festival coşkusunu yaşamak üzere Adana’ya davet etti.