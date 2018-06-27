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27 Haziran 2018 12:41

“2. Adana Lezzet Festivali”ne doğru

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan “Adana Lezzet Festivali”nin yol haritasının masaya yatırıldığı yürütme kurulu toplantısı, Merkez Park’ta oluşturulan incelemelerin ardından Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

“2. Adana Lezzet Festivali”ne doğru

27 Haziran 2018 12:41


Adana’nın, zengin mutfağının yanı sıra doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına da önemli katkı sunan ve bu yıl 12-14 Ekim 2018 tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan “Adana Lezzet Festivali” yürütme kurulu toplantısında, festival boyunca gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik ve çalışmalar ile hazırlıkların geldiği aşama detaylarıyla ele alındı.


Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen “2. Adana Lezzet Festivali” yürütme kurulu toplantısı, katılımcıların önerilerini dile getirmesi ve görüş alışverişinde bulunulmasıyla son buldu.




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