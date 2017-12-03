2 el bombası fünyesi patladı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81017 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan ve kullanılmayan yurdun eşyalarını satın aldı. Bu sırada hurdacılarda gelerek boşaltılan yerin hurdalarını almaya başladı. Hurdacı Cuma Ali Yılmaz, hurdaları topladıktan sonra gidip satıp tekrar geldi. Bu arada Yılmaz verilen hurdaların arasında 3 fünye olduğunu söyleyip kendine hurda veren şahsa vermek istedi. Bu arada 3 fünyeden 1’i saksı içinde, 1’i ise kamyonetin içinde patladı. Diğer fünyenin de patlamasından korkan şahıslar onu da duvar dibine fırlattı. Patlamanın etkisiyle Cuma Ali Yılmaz elinden ve yüzünden yaralandı. Bu sırada patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cuma Ali Yılmaz’ın Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis yaptığı ilk incelemede el bombası fünyesinin patlaması olduğunu saptadı. Polisin araştırması sonucu el bombası fünyelerin nereden geldiği ve ne amaçla kullanılacağı ortaya çıkacak.