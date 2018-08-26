Diğer
Kategoriler
26 Ağustos 2018 10:18

2 kişilik elektrikli bisiklette 6 kişi

Adana’da 2 kişilik elektrikli bisiklete 6 kişinin binerek trafiğe çıkması görenleri şaşırttı.

2 kişilik elektrikli bisiklette 6 kişi

26 Ağustos 2018 10:18


Seyhan ilçesinde bulunan ve Adana’nın en işlek bulvarlarından biri olan Güney Kuşak’ta 2 kişilik elektrikli bisikletle yolculuk yapan 6 kişi görenleri hayrete düşürdü. Suriyeli oldukları tahmin edilen ailede baba bisikleti sürerken en öne iki oğlu ayakta seyahat ediyor. Arkada kendisi otururken onun arkasında ise eşi, onun kucağında de bir bebek en arkada ise her an düşme tehlikesi yaşayan bir kız çocuğu görülüyor. Sürücü tehlikeye aldırmadan trafikte araçların arasından yoluna devam etti. Tehlikeli yolculuk yapan bu aileyi gören vatandaşlar ve sürücüler ise şaşkınlığını gizleyemedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç