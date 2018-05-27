Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Adana
  •  » 2 Kişinin Öldüğü, 7 Kişinin Yaralandığı Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı
27 Mayıs 2018 17:37

2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Adana’da iş yerinin önüne aracın park edilmesi yüzünden çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

27 Mayıs 2018 17:37


22 Mayıs’ta Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi’nde meydana gelen olayda İsa S., pikabını Hasan A’.ya ait marketin önüne park etti. Hasan A., aracını başka yere koymasını isteyince önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgaya Hasan A.’nın çocukları ve akrabaları Erkan, Sedat, Hüseyin, Kerem ve Cahit A. da karıştı. Kavga sırasında İsa S.r, yanındaki tabancayı çıkarıp A. ailesinden 5 kişiyi vurdu. Seken kurşunlar pazarda tezgah kuran Mert Aslan (12) ve alışveriş yapan Fikret Güneden’e de isabet etti. A. ailesinin bireyleri de pazarda satılan baltaları alarak, İsa S. ve babası Cuma S.’ye saldırdı. İsa S. ve Cuma S., balta ve sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin A. ve kardeşi Kerem A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kavganın bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç