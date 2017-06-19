Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 10:46

2 yaşındaki çocuğu ezen sürücüden şok ifade

Adana’da sokakta oyun oynarken 2 yaşındaki çocuğu otomobilin altına alıp ezerek öldüren Suriyeli sürücünün ifadesinde, "Sokakta kasisten geçtiğimi sandım, eve gelince bir kişiyi otomobilin ezerek öldürdüğünü söylediler.

2 yaşındaki çocuğu ezen sürücüden şok ifade

19 Haziran 2017 10:46

O zaman anladım çocuğu öldürdüğümü" dediği ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi’nde 12 Haziran günü meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası ayrı olan Poyraz Taha Özgül (2), dedesi Selahattin Özgül’ün Gülpınar Mahallesi 37014 sokaktaki evine geldi. Özgül bir süre sonra sokağa oynamaya çıktı. Bu sırada, Suriye’deki savaştan kaçıp Adana’ya gelen ve otomobil ile çerez satarak geçimini sağlayan Salih A. (25), Gülpınar Mahallesi ara sokaklarda çerez satmaya başladı. Salih A., otomobiliyle 37011 sokağa geldiği sırada sokakta oynayan çocuğu fark etmeyerek otomobil ile üzerinden geçti. Daha sonra da olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar tarafından önce özel bir tıp merkezine götürülen çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ancak hayatını kaybetti. Çocuğun ölmesi üzerine zanlıyı bulmak için harekete geçen polis, yaptığı çalışmada aracın 01 AK 38 plakalı olduğunu tespit etti. Plakadan zanlının ismine ulaşan polis, otomobili Dağlıoğlu Mahallesi ara sokaklarında buldu. Daha sonra da zanlı Salih A.’nın Mersin’e kaçtığını belirleyen polis, zanlıyı yakaladı. Dağlıoğlu Polis Merkezine götürülerek ifadesi alınan Salih A., adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



"Kasis sandım evde çocuğu öldürdüğümü öğrendim"


Tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı. Üç yıl önce Suriye’de süren iç savaş nedeniyle Hatay’dan Türkiye’ye giriş yaptıklarını ve ailesiyle birlikte Adana’ya geldiklerini, burada Gülpınar Mahallesi’ne yerleştiklerini belirten Salih A.’nın, "Eve ekmek götürmek için bir otomobil ile mahalle aralarında çerez satmaya başladım. O gün de sabah kalktım ve işe çıktım. Sokak sokak çerez satmaya başladım. Bir sokaktan geçerken kasisten geçtim devam ettim. Daha sonra eve geldim. Evde bana ’az önce mahallede bir çocuğun üzerinden otomobil geçmiş çocuk ölmüş’ dediler. Ben bunu duyunca kasis sandığım şeyin çocuk olduğunu anladım. Korktum, otomobille hemen mahalleden uzaklaşıp başka bir mahalleye otomobili bıraktım. Sonra da polisler beni yakaladı. Çocuğu öldürdüğüm için çok üzgünüm" dediği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 24 RAMEZÂN 1438
  • 19 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:12
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:43
  • Akşam :20:09
  • Yatsı :21:57
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!