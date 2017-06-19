2 yaşındaki çocuğu ezen sürücüden şok ifade

O zaman anladım çocuğu öldürdüğümü" dediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi’nde 12 Haziran günü meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası ayrı olan Poyraz Taha Özgül (2), dedesi Selahattin Özgül’ün Gülpınar Mahallesi 37014 sokaktaki evine geldi. Özgül bir süre sonra sokağa oynamaya çıktı. Bu sırada, Suriye’deki savaştan kaçıp Adana’ya gelen ve otomobil ile çerez satarak geçimini sağlayan Salih A. (25), Gülpınar Mahallesi ara sokaklarda çerez satmaya başladı. Salih A., otomobiliyle 37011 sokağa geldiği sırada sokakta oynayan çocuğu fark etmeyerek otomobil ile üzerinden geçti. Daha sonra da olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar tarafından önce özel bir tıp merkezine götürülen çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ancak hayatını kaybetti. Çocuğun ölmesi üzerine zanlıyı bulmak için harekete geçen polis, yaptığı çalışmada aracın 01 AK 38 plakalı olduğunu tespit etti. Plakadan zanlının ismine ulaşan polis, otomobili Dağlıoğlu Mahallesi ara sokaklarında buldu. Daha sonra da zanlı Salih A.’nın Mersin’e kaçtığını belirleyen polis, zanlıyı yakaladı. Dağlıoğlu Polis Merkezine götürülerek ifadesi alınan Salih A., adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Kasis sandım evde çocuğu öldürdüğümü öğrendim"

Tutuklanan zanlının ifadesi ortaya çıktı. Üç yıl önce Suriye’de süren iç savaş nedeniyle Hatay’dan Türkiye’ye giriş yaptıklarını ve ailesiyle birlikte Adana’ya geldiklerini, burada Gülpınar Mahallesi’ne yerleştiklerini belirten Salih A.’nın, "Eve ekmek götürmek için bir otomobil ile mahalle aralarında çerez satmaya başladım. O gün de sabah kalktım ve işe çıktım. Sokak sokak çerez satmaya başladım. Bir sokaktan geçerken kasisten geçtim devam ettim. Daha sonra eve geldim. Evde bana ’az önce mahallede bir çocuğun üzerinden otomobil geçmiş çocuk ölmüş’ dediler. Ben bunu duyunca kasis sandığım şeyin çocuk olduğunu anladım. Korktum, otomobille hemen mahalleden uzaklaşıp başka bir mahalleye otomobili bıraktım. Sonra da polisler beni yakaladı. Çocuğu öldürdüğüm için çok üzgünüm" dediği öğrenildi.