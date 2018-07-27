Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 11:55

2 yaşındaki kuzenler sulama kanaletinde boğuldu

Adana’da 2 yaşındaki Suriyeli iki kuzen düştükleri sulama kanaletinde boğularak hayatını kaybetti.

2 yaşındaki kuzenler sulama kanaletinde boğuldu

27 Temmuz 2018 11:55


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi’nde meydana geldi. Aileleri tarım işçisi olan akraba iki kuzen Ferdi El Halet ve Ömer Elabid oyun oynadıkları sırada kaldıkları çadırların yakınından geçen kanalete düştü.


Çocukların boğulduğunu gören çevredeki tarım işçileri, çocukları sudan çıkartıp 112 sağlık ekibini aradı. Hareketsiz haldeki iki kuzen çağrılan ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. İki çocuk da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çocukların cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından çocukların cenazesi yakınlarına teslim edildi. İki çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda alınırken, aileler gözyaşlarına boğuldu. İki kuzenin cenazesi Hadırlı Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç