20 kilometre kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü trafikte dehşet saçtı

Adana'da polisin ‘dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 20 kilometre kaçtıktan sonra kıskıvrak yakalandı. Sürücünün daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyeti el konulduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Bahri Arıkoğlu (28) kullandığı 33 B 8755 plakalı otomobili ile polisi ‘dur' ihtarına uymadı. Yüreğir Çimento uygulama noktasından kaçmaya başlayan Arıkoğlu, trafik kurallarını hiçe sayarak son sürat hız ile polisleri atlatmaya çalıştı. 20 kilometre boyunca kaçan Arıkoğlu, Seyhan Devriye Asayiş ekiplerince D-400 kara yolu hava alanı kavşağında kıskıvrak yakalandı.

Daha önce alkolden ehliyeti kaptıran sürücü alkollü olarak direksiyon başında yakalandı

Araç içerisinde bulunan Arıkoğlu ve iki arkadaşı polis ekiplerince aşağı indirilerek üstleri ile araçları arandı. Araçta herhangi bir olumsuzluk olmadığı anlaşılırken trafik polisleri olay mahalline çağrıldı. Trafik polisleri, Arıkoğlu'nun GBT'sine baktığına ehliyetinin alkollü araç kullanmaktan alındığını tespit etti.

Alkolmetreyi üfleyen Arıkoğlu'nda 170 promil alkol çıktı. Arıkoğlu'na ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmakta ceza yazılırken, şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.