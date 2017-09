Vali Demirtaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen ‘2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı İstişare Toplantısı’na İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Mahmut Demirtaş, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının ülkeye, millete, öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve Adana’ya hayırlı uğurlu olmasını temenni ettiğini söyledi.

Vali Demirtaş, eğitimle ilgili tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısı ile 2017-2018 eğitim öğretim yılı başlarken, Adana’da izlenecek rotayı birlikte belirleyeceklerini dile getirerek, güçlü ve zayıf yönlerin hep birlikte göreceklerini, öğrencileri sağ salim güvenli limanlara eriştireceklerini ifade etti.

Eğitimin sadece bir bakanlığın, bir valiliğin ya da bir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uhdesinde gerçekleştirilen bir kamu hizmeti olmadığına işaret eden Vali Mahmut Demirtaş, “Eğitim, topyekun bir milleti ve ülkeyi ilgilendiren bir faaliyetler bütünüdür. Bu sebeple bu toplantının organizasyonu gerçekleştirilirken belediyelerimizden, emniyet müdürlüğümüze, sağlık kurumlarımızdan meslek odalarımıza kadar her kesimin bu toplantı salonunda temsil edilmesini özellikle istedim. Nüfusunun neredeyse dörtte biri öğrenci olan bir toplumsal yapıda, ancak böyle bir toplantı katılımı ile eğitim sistemimizin Adana özelindeki sıkıntılarını teşhis ve tedavi edebiliriz diye düşündüm. Adana’da göreve başladığım günden itibaren önem verdiğim en öncelikli konu eğitim olmuştur. Bu amaçla, Adana’da eğitim seviyesini daha üst noktalara taşımak ve eğitimde fiziki problemleri çözmek adına çok ciddi çalışmalar başlattık ve bu çalışmalarda önemli mesafeler kaydettik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, daha nezih ortamlarda okuyabilmelerini sağlamak amacıyla, eğitim yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2019’da tekli eğitime geçme hedefi doğrultusunda, fiziki altyapı, okullaşma ve derslik oranlarında önemli bir aşama kaydettiğimizi düşünüyorum” dedi.

"Okul müdürü dengeyi gözetmelidir"

Vali Demirtaş, çağdaş okul yöneticisi, öncelikle okulu için bir vizyona sahip olması gerektiğini hatırlatıp, “Eğitimde hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesi, okulun en iyi şekilde yönetilmesine bağlıdır. Sizler eğitim alanında bir şehrin kaderini, dolayısıyla geleceğini belirleyen insanlarsınız. Bir öğretmen, ancak hizmet etmek ve okulunu başarıya ulaştırmak için okul müdürü olmak istemelidir. İyi bir okul müdürünün birinci özelliği "Eğitimcilik" olmalıdır. Amaç her zaman kaliteli bir eğitim ve öğretimdir. Yönetici olarak iyi örneklerden faydalanmalı, onları okulunuza uyarlamalı ve okulu aldığınız noktadan daha ileriye götürmenin mücadelesini vermelisiniz. Okul müdürleri alan bilgilerinin yanı sıra, ahlaki davranışlarıyla izleyenlere örnek olmalı, güven ortamı oluşturmalı, etkili iletişim kurmalı, öğretmenleri karar alma sürecine katmalı ve takım oluşturmalıdır. Okul yöneticisi öğretmenlerini, öğrencilerini ve velilerini adil ve eşit davrandığı hususunda ikna etmelidir. Yöneticiden beklenen ilk şey, hatta tek şey adalettir. Aşırı kuralcı ve katı bir disiplin anlayışı, idareci ile öğretmen, öğrenci ile öğretmen ve okul-aile ilişkisini olumsuz etkiler. Bu bağlamda okul müdürü dengeyi gözetmelidir. Çünkü eğitim ve öğretimde esas ve kalıcı başarı, korkuya ve baskıya dayalı değil, sevgi, saygı ve samimiyete dayalı olmalıdır” ifadelerini kullandı.

"Vizyonumuzu iyi belirlemeliyiz"

Adana’daki her okulun, hizmet noktasında ortak hedeflere sahip olduğuna vurgu yapan Vali Demirtaş, “Ancak öğrenci hazırbulunuşluk düzeyleri, velilerin ilgi ve beklentileri, sosyo-ekonomik yapı farklılık arz etmektedir. Dolayısıyla her okulumuzun yönetiminde farklı stratejilerin uygulanması gerekecektir. Bundan dolayı idarecilerimizin araştırmacı bir ruha sahip olması çok önemlidir. Öte yandan, yetenekleri ile diğerlerinden ayrılan öğrencileri keşfetmeli onları bilim sanat merkezlerimize yönlendirmelisiniz. Üzülerek belirtmek isterim ki, okuma alışkanlığımızın olmadığı hepimizin malumu. İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle yeni bir okuma seferberliğini 2017-2018 eğitim öğretim yılıyla birlikte başlatalım. Her okulda okuma saatleri oluşturup kitap okuma alışkanlığı ile ilgili bir farkındalık yaratalım ve bunu bir projeye dönüştürüp derhal uygulayalım. Okullarınızın türüne göre eğitim programlarını, öğrencilerinizin ve velilerinizin negatif ve pozitif yönlerini, mezuniyet sonrası öğrencilerin gideceği üst kurum ya da işyerlerinin hangi kalitede öğrenci veya elemana ihtiyaç duyacağını bilmelisiniz. Eğitimde fiziki problemlerin yanında, akademik başarı kapsamında ilimizin eğitim durumuna baktığımızda, Yüksek Öğretime Öğrenci Yerleştirme açısından Türkiye’de henüz hak ettiğimiz yerde olmadığımızı ifade etmek istiyorum. Onun için vizyonumuzu iyi belirleyerek, hedefe yönelik çalışmalar yapmalıyız, paydaşları harekete geçirmeliyiz” şeklinde konuştu.

"Sermayemiz, genç nüfusumuzdur"

Vali Demirtaş, okulların yönetim yapısını, toplumun istek ve beklentilerine göre sürekli yenilemesi gerektiğini belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

“Harcamalarınızda acil olanla lüks olanı birbirinden ayırmalı, acil işler dururken lükse kaçmamalısınız. Bozulmasın, kırılmasın, eskimesin diye kapalı tutmak, kullanımına engel olmak akıl alır bir durum değildir, iyi bir yöneticiye asla yakışmayacak bir davranıştır, ama zaman zaman rastladığımız bir tutumdur. Bizim en büyük sermayemiz, genç nüfusumuzdur. Bu beşeri sermayemizi şekillendiren mimarlar, siz değerli eğitimcilersiniz. Siz görevinizi iyi yapar, onları iyi yetiştirebilirseniz, yarının Adana’sı bugünkünden daha iyi olacaktır. Adrese dayalı okul kayıtlarında belirlenen kriterlere uymalısınız. Bir okul ağzına kadar öğrenci ile dolup taşarken diğerinin önünden öğrenci geçmiyor. Çeşitli kaygılarla bu tip yığılmalara göz yummamalısınız. Bu nedenle öğrenci kayıt ve kontenjan sınırlamaları ile ilgili kurallar kesinlikle uygulamalı, velilerimizi adreslerine uygun olarak yerleştirilen okullara yönlendirilmelisiniz. Bir okul müdürünün üzerinde önemle durması gereken bir diğer husus ise, öğrenciyi zararlı alışkanlıklara karşı koruması ve kollamasıdır. Uyuşturucu madde satışı ve kullanımı ile ilgili son derece dikkatli olmalısınız. Birinci amacımız, öğrencilerimizin uyuşturucu madde ile hiçbir şekilde tanışmamasıdır. İkincisi, uyuşturucu maddenin okulunuzun çevresine ulaşmamasıdır. Bunun için emniyetle, narkotik ekiplerle sıkı bir iletişim halinde olmalısınız. Öğrencilerimizin, uyuşturucu maddelerden uzak kalmasını sağlamak için, rehber öğretmenlerimizden etkin olarak istifade etmelisiniz. Ayrıca Yeşilay derneğimizin de çok ciddi kaynakları olduğunu, bu kaynaklardan da istifade edilebileceğini hatırlatmak isterim.”

"Terör propagandasına müsaade etmeyin"

Demirtaş, üzerinde durulması gereken bir diğer önemli konunun da okul servis hizmetleri olduğunu ifade ederek, “Okul servis hizmetleri ile ilgili olarak mutlaka bakanlığımızın yönetmeliğinin amir hükümlerini dikkate alınız. Servis hizmetlerinde görev yapan şahıslarla, araç sürücülerinin adli kayıtları üzerinde titizlikle durunuz. Onların ahlaki tutum ve davranışlarını sürekli gözlem altında tutup gerektiğinde yaptırım uygulayınız. Onlara, en nadide varlıklarımızı emanet ettiğimizi unutmayınız. Bildiğiniz üzere kentimizde terör örgütleri ile olan mücadelemiz tüm hızıyla devam etmektedir. Terör örgütlerinin kendilerine eleman devşirmeye çalıştıkları alanların başında eğitim kurumları da gelmektedir. Bu sebeple terör örgütlerinin bu çirkin planını bertaraf etmek adına okul-veli-öğrenci işbirliğinin güçlendirilmesini sağlamalı, yavrularımızı terörün ve terör örgütlerinin kucağına bırakmamalıyız. Okullarımızda ve okullarımızın çevresinde terör propagandasına müsaade etmemeli, gereken tedbirleri almalıyız” diye konuştu.

Vali Mahmut Demirtaş’ın konuşmasının ardından, toplantıya katılan kamu kuruluşu temsilcileri görüş ve önerilerini dile getirdi.