22 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi

Adana'da son 1 yıldır artan nefes darlığı, çarpıntı ve çabuk yorulma şikayetleriyle hastaneye başvuran ve yapılan tetkikler sonucu kalbinin delik olduğunu öğrenen genç, ameliyatsız kapama işlemiyle sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Ahmet Oytun Baykan, atriyal septal defekt (ASD) ismi verilen kalp deliklerinin yüzde 80'inin Ostium Sekundum tip ASD'ler olduğunu ve bu tip kalp deliklerinin ameliyatsız yöntemle (şemsiye yöntemi) kapamaya uygun olduğunu ifade ederek, “22 yaşındaki hastamız İlhan B. son 1 yıldır artan nefes darlığı, çarpıntı ve çabuk yorulma şikayetleri ile kliniğimize başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde ve ekokardiyografik incelemesinde, kalbin sol ve sağ kulakçıkları arasında bulunan duvarda yaklaşık 28 mm'lik delik tespit ettik. Erişkin yaşa ulaşmış hastalarımız elbette kalp deliğini ilk duyduklarında şaşırıyorlar” diye konuştu.

Ameliyatsız (Perkütan) ASD kapama yönteminin, anjiyodan bir farkı olmadığının altını çizen Doç. Dr. Baykan, “Hastamız İlhan beyin kalp deliğinin kapama işlemine uygun olduğuna karar verdik. Anjiyografi laboratuvarımızda hastaya sağ kasık bölgesindeki toplar damar vasıtasıyla katater yerleştirip, ardından bu katater ile kalp deliğinden geçerek delik olan bölgeyi 30 mm'lik Kapama Cihazı(Şemsiye Yöntemi) ile başarılı bir şekilde kapattık” şeklinde konuştu.

Ameliyatsız ASD Kapama işleminin uygun hastalarda, cerrahi yönteme göre avantajlarının olduğunun altını çizen Baykan, “Perkütan ASD kapama başarı oranı cerrahi yöntem kadar yüksektir. Tedavi sonrası komplikasyon oranı cerrahiye göre daha düşüktür, hastalar kısa zamanda hastaneden taburcu olarak, birkaç gün içinde günlük hayatlarına dönebilirler. Cerrahi yöntemde olduğu gibi göğsün açılması ve kalp akciğer makinesine bağlama gerekmez ve estetik açıdan da göğüste ameliyat izi kalmaz” dedi.

22 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrenen İlhan B. ise 1 yıl öncesine kadar hiçbir şikayetinin olmadığını kaydederek, “Şikayetlerim artınca Ortadoğu Hastanesi'ne başvurdum. Doktorumuz Ahmet Bey kalbin delik dediğinde çok şaşırdım ve korktum. Ancak doktorumuz ameliyatsız yöntemden bahsettiğinde çok rahatladım. Çok şükür sağlığıma kavuştum” diye konuştu.