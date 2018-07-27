25. Uluslararası Adana Film Festivali afişi hazır

Uluslararası Adana Film Festivali’nin afişi hazırlandı. Adana’nın tarihi ve kültürel değerlerinin ön plana çıkarıldığı afişte, Türk Sineması’na emek vermiş ve hayatını kaybetmiş çok sayıda sanatçının siyah-beyaz portre fotoğrafları da yer alıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan ve eylül ayının son haftasında hayata geçirilecek 25. Uluslararası Adana Film Festivali için hazırlıklar hız kazandı.

Uluslararası Kısa Film Yarışması, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması şeklinde ana kategorilerin yer aldığı Adana Film Festivali öncesinde, her yıl büyük önem verilen ve festivalin ruhunu yansıtması amacıyla hazırlanan afiş son halini aldı.

Afişte, Adana Merkez Camii, Şar Antik Kenti, Yılan Kale, Tarihi Büyük Saat ve Varda Köprüsü gibi kentin tarihi ve kültürel değerlerini temsil eden eser ve kalıntıların silüetleri yer aldı. Afişte ayrıca Türk Sineması’na emek harcamış ve hayatını kaybetmiş çok sayıda aktör, aktrist ve sinema sanatçısının portresi yer alıyor.

Uluslararası Adana Film Festivali’ni, göreve geldikleri yıldan itibaren aralıksız yapmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, yaklaşık 2 ay sonra başlayacak festivale dair heyecanın kenti sarmaya başladığını açıkladı. Başkan Sözlü, “Uluslararası Adana Film Festivali, ülkemizin en önemli sinema organizasyonlarından biri olma özelliğini her yıl üzerine ekleyerek taşımaya ve büyütmeye devam ediyor. Adana Film Festivali, Adanamızın ve ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Biz de festival aracılığıyla naçizane Türk Sinemasına destek veriyoruz. Bu yıl festivalin daha geniş bir kitleye ulaşacağına, böylece Adana ile Türkiye’yi, sanat aracılığıyla dünyaya daha etkin bir şekilde tanıtmaya devam edeceğimize inancım tam” dedi.

25. Uluslararası Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş da, bu yıl 5 ana yarışma kategorisi kapsamında 40’a yakın Altın Koza ödülü verileceğini açıkladı. Dikilitaş, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarıması’na, 110 ülkeden 3111 film başvurusu yapılmasının, dünyanın festivale ilgisini açık şekilde gösterdiğini belirterek, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın, Türk Sineması’nın güçlenmesine katkı sağlamaya devam edeceğini kaydetti.