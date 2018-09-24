25. Uluslararası Adana Film Festivali Onur Ödülleri sahiplerini buldu

25'inci Uluslararası Adana Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kentteki bir otelde düzenlenen 25'inci Uluslararası Adana Film Festivali ödül töreni, festivalde yarışacak filmlerin tanıtım gösterimleriyle başladı. Davetlilere hitap eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, “Yeşilçam, Türk sinemasının temelidir. Yerli ve milli olmadan evrensel olunmaz. Hem ulusal hem de uluslararası sinemaya hizmet ediyoruz. Bizimkisi bir vefa örneğidir” ifadelerini kullandı.

Oktay Kaynarca ve Nefise Karatay'ın sunuculuğunu yaptığı törenin sonunda Türk sinemasına ömrünü veren duayenler, Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödüllerini aldı. Ödül takdimi Rus Yönetmen Aleksey Fedorchenko'nun ödül almasıyla başladı. Yaşam Boyu Başarı Ödülü “Yol” ve “Almanya Acı Vatan” gibi filmleriyle hafızalarda yer edinen Yönetmen Şerif Gören'e, Adana Büyükşehir Başkanı Hüseyin Sözlü tarafından takdim edildi. Gören, ilk filmini Çukurova'nın bereketli topraklarında çektiğini belirterek, bu bereketli toprakların kendisine çok uğurlu geldiğini söyledi.

Daha sonra Onur Ödülü'nü almak için sahneye çıkan Ahmet Mekin'e ise ödülünü Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz takdim etti. Mekin, gece için özel konuşma hazırladığını belirterek, “Sinema ve edebiyat dünyasının bir anlamda beşiği olan adana film festivalinin 25'incisini kutlarım. Sinema yaşamımın en önemli ödüllerinden birini aldığım için çok mutluyum” dedi.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'ın ödülünü ise oğlu Murat Arkın ile eşi Betül Cüreklibatır, Sözlü'den aldı. Arkın, “Babam 51 yılını Türk sinemasına verdi. Çok ter döktü, yetmedi kan döktü, kemikleri dahi kırıldı. Ama yine de hiç kimseden bir şey istemedi. Artık 82 yaşında ve istediği tek bir şey var. Mümkünse filmlerinin telif haklarını istiyor. Bunu Yeşilçam emekçileri ve ailesi için istiyor” dedi.

Muhterem Nur ise ödülünü MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı'dan aldı. Nur, çok duygulandığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Süleyman Turan ödülünü Hüseyin Sözlü'den aldı. Turan, "Aktörlük mahcup adamın intikamıdır. Bu mahcubiyet serüvenini 60 yıla yakın bir süre önce başlattım. Bundan sonra daha ne kadar mahcup olabilirim bilmiyorum. Yine de ne olursa olsun mahcup olmaya hazırım” diye konuştu.

Daha sonra Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülleri'ni alan sanatçılar sahneye çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Ödül töreninin ardından Della Miles, katılımcılara müzik şöleni sundu. Törene kent protokolünün yanı sıra çok sayıda ünlü isim katıldı.