26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Adana'da sahibini bulacak

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, yeni tasarımıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın yarın Adana'da sahibini bulacağını belirterek, "Maçın heyecanı Adana'ya ulaşmış. Bunu bilet satışlarından görebiliyoruz. Yarın çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.

Yarın Adana ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmayla 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini bulacak. Kadınlar Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe ile PTT Kadınlar Basketbol Kupası'nın son finalisti Hatay Büyükşehir Belediyespor, yarın 19.00'da final mücadelesi verecek.

Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, yarın oynanacak Fenerbahçe-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı biletlerinin neredeyse tükendiğini belirterek, "Maçın heyecanı Adana'ya ulaşmış. Yarın ligimizin çok değerli 2 takımının yarın büyük bir mücadelesine tanıklık edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Kupamız bu yıl yeni tasarımıyla ilk defa sahibini bulacak. İki takımımıza da başarılar diliyorum" diye konuştu.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise sporun, dünyada geniş çevreleri bir araya getiren, dostluk ve rekabetin harmanlandığı çok önemli bir olgu olduğuna dikkat çekerek, "Birçok dalda düzenlenen spor müsabakaları, düzenlendikleri kentin sosyal yaşantısına ve tanıtımına da çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bu kapsamda kentimizde gerçekleştirilecek olan 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasının adına yaraşır anlam ve güzellikte geçeceğine olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan Fenerbahçe Baş Antrenörü Valerie Garnier, Türk basketbolu açısından Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ne kadar kıymetli olduğunu bildiğini belirterek, Adana'da olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Baş Antrenörü Aikaterini Chatzidaki ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Geçen seneki performansımızla burada olmayı hak etmiştik. Takımımın maça hazır olmadığını söyleyebilirim. Çünkü daha sezon başındayız. Ama kazanmak için oyuncularımın karakterlerine güveniyorum. Kazanmak için her şeyi yapacaklardır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından takımlar, federasyon yetkilileri ve kent protokolü, hatıra fotoğrafı çektirdi.