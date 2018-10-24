3 çocuğunu vahşice öldüren anne tutuklandı

Adana'da 1'i kız 3 çocuğunun boğazını bıçakla keserek öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan kadın hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 21 Ekim'de merkez Yüreğir'e bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selma Cice (26) sabah eşi tarlaya gidince pencereleri kapatıp tüm kapıları da kilitleyerek evin koridorunda 6 yaşındaki oğlu Mahmut, 9 yaşındaki kızı Semanur ve 11 yaşındaki Mehmet Emin Cice'nin boğazını keserek kafalarını vücudundan ayırarak öldürdü, kendisi de bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Daha sonra eve gelen Cabbar Cice kapı kilitli olduğu için mutfak penceresinin demir şebekesini söküp kapısını da kırarak içeri girdi. Olayın ardından kadın Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken çocuklar ise otopsinin ardından defnedildi. 1 gün yoğun bakımda kalıp servise çıkan kadın ilk ifadesinde "İntihar edecektim çocuklarım da benim gibi rezil olmasın diye onları kestim" dedi.

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün jandarma tarafından ifadesi alınarak adliyeye sevk edilen kadın nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu arada, jandarma olay yerinde yaptığı incelemede annenin koridorda çocuklarını tek tek öldürdüğü ve olay sırasında çocukların annelerine engel olmaya çalıştığı tespit edildi.