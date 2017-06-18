3 çocuk annesi kadın 10 gündür kayıp

Kızı Lütfiye Yücel, “Annem çok saf bir insan. 10 yaşındaki bir insana inanacak kapasiteye sahip. Kandırıldığını düşünüyoruz" dedi.

Ev hanımı Sibel Avşar (44) ile Antalya’da özel bir firmada çalışan Bilal Yücel (47), 27 sene önce birbirlerini severek evlendi. Çiftin bu evlilikten Vakkas (22), Lütfiye (17) ve Mehmet (16) isimli 3 çocukları oldu. Çift daha sonra bazı nedenler yüzünden formalite icabı boşandı. Okur yazarlığı olmayan 3 çocuk annesi Sibel Avşar, iddiaya göre geçtiğimiz 9 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gideceğini söyleyip Seyhan ilçesi, Ova Mahallesi’ndeki evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Çocukları Mehmet ve Lütfiye ise gün boyu annelerini aradı fakat sonuç alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kardeşler, annelerinin kayıp olduğunu Antalya’da çalışan babalarına da haber edince baba Bilal Yücel, işini bırakıp 2 çocuğunun yanına geldi. Lütfiye Yücel, annesi Sibel Avşar’ın sosyal medya kullandığını ve son zamanlarda rahatsız edildiğini anlattı.

“Birçok insandan şüpheleniyorsun ama sonuç yok”

Yücel, annesinin çok saf olduğunu söyleyerek, "10 yaşındaki bir insana inanacak kapasiteye sahiptir. Kandırıldığını düşünüyoruz. Annemin gelmesini ve duyanların bize ulaşmasını istiyoruz. Ben anneme gerekirse çalışır bakarım. İnternet üzerinden rahatsız eden insanlar vardı. Ama sanal alem diye ben pek takmıyordum. Herkese yapılan bir şey diye üstüne düşmedim. En son birisi arayıp küfür etmişti oda engellemişti. Birçok insandan şüpheleniyorsun ama sonuç yok” diye konuştu.

Mehmet Yücel ise bazı akrabalarının yanına gidip kaldıklarını fakat annesinin geri gelmesini istediğini söyledi.

Sibel Avşar’ın eşi Bilal Yücel ise eşinin son 1 aydır psikolojik sorunları olduğunu belirterek, “Birisi kendisinin peşindeydi. Korkusundan bize söyleyemiyordu. En son cuma günü gitti ve kendisinden haber alamıyoruz. Neredeyse, yaşıyorsa gören birisi varsa polise bildirsin. Çocukların annesidir. Gelsin çocukların başında dursun. Başında bir iş varsa gelsin anlatsın. Kendini kaçırdılar ben biliyorum. Okur yazarlığı da yok. Sadece telefonda yazabiliyor. Kalemle yazmasını bilmez” dedi.

Polisin Sibel Avşar’ı arama çalışmaları sürüyor.