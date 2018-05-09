3. Kan Film Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Kızılay Derneği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kan Film Festivali Galası’nın açış konuşmasını yapan Kan Hastalıkları Federasyonu Başkanı Ali Kılıç, Adana’da üç gün süreyle gerçekleştirilecek olan "Uluslararası Kan Film Festivali"ndeki önceliklerinin, kan bağışı bilincini artırmak olduğunu belirterek, Türkiye’nin birçok ilinden ve yurt dışından kan bağışının önemini anlatan ve bu hastalıklara farkındalık oluşturan filmlerin yer aldığı festival hakkında bilgiler verdi.

Vali Mahmut Demirtaş ise konuşmasında, "Etki alanı hayli yüksek olan sinema dalıyla, ülkemizdeki kalıtsal kan hastalıkları ile hastalarına yönelik toplum bilinci yaratmak için düzenlenen bir film festivaline şehrimizin ev sahipliği yapmasından duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Adana Kent Konseyi Genel Sekreteri Ekrem Aslan ise "Festivaller şehri olan Adana’da Adana Film Festivali, Portakal Çiçeği Karnavalı, Felsefe Festivali gibi etkinliklerin yanı sıra bu özel festivalin de paydaşlarından biri olmak bizim için gurur vericidir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından "Kan Film Festival"nin galası, film gösterimleriyle sürerken organizasyon yetkililerince yapılan açıklamalarda, festival kapsamında kan bağışı etkinliği fotoğraf sergisi, hasta çocuklarla buluşma gibi farklı etkinliklerin gerçekleştirileceği belirtildi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen galaya Vali Demirtaş’ın eşi Beyhan Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, Adana Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak, Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.