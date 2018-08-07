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07 Ağustos 2018 09:07

3 katil zanlısından 2’si tutuklandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kişiyi evine giderken öldürdüğü ileri sürülen 3 katil zanlısından 2’si tutuklandı.

3 katil zanlısından 2’si tutuklandı

07 Ağustos 2018 09:07


Olay, 29 Temmuz günü Ceyhan ilçesine bağlı Sarısakal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, lunaparkta çay ocağı işleten Tamer Atıcı, gece işi bittikten sonra elektrikli bisikletiyle evine giderken silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler iki şarjör mermiyi Atıcı’ya sıktı. Ağır yaralanan Atıcı, buna rağmen kanlar içerisinde elektrikli bisikletiyle evinin önüne kadar gelerek yakınlarından yardım istedi. Atıcı, akrabaları tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere kurtarılamadı. Olayın ardından Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.


Atıcı’nın ağabeyi Tarık Atıcı’nın 1 yıl önce 3 kişiyi silahla yaralamaktan dolayı cezaevine girdiğini belirleyen polis ekipleri, Atıcı ailesiyle karşı taraf arasında alacak verecek meselesi bulunduğunu, bu nedenle de yaralama olayının yaşandığını tespit ederek cinayetin de bununla bağlantılı olabileceği düşüncesiyle yola çıktı. Yapılan araştırma sonucu cinayeti ağabey Atıcı’nın vurduğu şahısların yakınları olan Tolgay D., Mehmet T. ve Cebrail T.’nin yaptığı saptandı. Şafak vakti şahısların evlerine yapılan baskınla 3 şüpheli de yakaladı. Zanlılar ifadelerinde cinayeti kabul etmezken, ekiplerin elde ettiği delillerden 3 şahsın cinayeti işlediği ortaya çıktı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Cebrail T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, diğer 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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