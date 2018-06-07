3 küçük kardeş oynarken kayboldu

İkizler, 1 saat sonra ailesine teslim edildi.

Yüreğir ilçesinde Levent Mahallesi’nde yaşayan Gülsüm (4), Kübra (4) ve kardeşleri Ahmet Ç. (3), sokağa çıkıp oynarken evlerinden uzaklaştı. Yollarını kaybeden 3 çocuk, sokakta gezerken bir vatandaş tarafından bulunup Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.

Polis, çocuklara su ve salatalık ikram etti. Yalın ayak olan Ahmet ile kardeşleri, kayboldukları belirlenince Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Çocukların verdiği bilgiler üzerine evlerinin birkaç kilometre yakında bulunduğunu belirleyen polisler, çocukları ailelerine teslim etti.