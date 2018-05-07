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07 Mayıs 2018 11:47

3 odacıklı kalp piliyle hayata tutundu

Adana’da kalp krizi geçiren, damarlarına stent uygulanan hasta, şikayetleri geçmeyip kalp yetmezliği devam edince 3 odacıklı kalp pili takı ile sağlığına kavuştu.

3 odacıklı kalp piliyle hayata tutundu

07 Mayıs 2018 11:47


Kalp krizi geçiren ve kalp damarlarına stent uygulanan Medine Kılıç (63), ilaç tedavisine rağmen tekrarlayan kalp yetmezliği şikayetleriyle Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Kardiyoloji Kliniğine başvurdu. Uzm. Dr. Süleyman Binici tarafından yapılan kontroller sonucu hastaya kalp pili takılmasına karar verildi. Kalp yetmezliğinin güncel tedavisinde kullanılan 3 odacıklı kalp pili uygulaması sonrası Medine Kılıç, poliklinik kontrollerine gelmek üzere taburcu edildi.


Medine Kılıç, kalp pili uygulamasından sonra çok rahatladığını belirterek, “Günlük işlerimi yapmaya devam ediyorum. Sosyal hayata geri döndüm. Kalp rahatsızlığı olanlar özellikle bu işlemi yaptıracak olanlar korkmasınlar" diye konuştu.




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