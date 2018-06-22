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22 Haziran 2018 13:20

32 mahallede yol çalışması

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca yaptırılan ve 13 ilçeye bağlı 32 mahallede toplam 450 bin metrekarelik alanı kapsayan yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

32 mahallede yol çalışması

22 Haziran 2018 13:20


Daha önce gerçekleştirdiği muhtar ve vatandaş buluşmalarında dile getirilen ulaşım sorununu çözümlemek üzere başlatılan yol yapım çalışmaları kapsamında Sarıhamzalı Mahallesi’nde devam eden 9 bin metrekarelik kilit parke yol yapım çalışmalarını inceleyen Vali Demirtaş, vatandaş memnuniyeti esaslı çalışmaların titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti.


Vali Yardımcısı Murat Süzen, Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu ve mahalle sakinlerinin bulunduğu incelemeleri sırasında yetkililerden bilgiler alan Vali Mahmut Demirtaş, mahallenin önemli bir sorununu giderecek olan yol yapımı çalışmasının en kısa sürede tamamlanmasını istedi.


İnceleme ziyareti sırasında kendisine yoğun ilgi ve sevgi gösterilerinde bulunan mahalle sakinleri ile sohbet eden ve yol yapım çalışmalarının Pazartesi günü tamamlanacağını müjdeleyen Vali Demirtaş, Sarıhamzalı ve diğer tüm mahallelerdeki sorunların takipçisi olmaya devam edeceğini vurguladı.




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