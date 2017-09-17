350 lira maaşla 7 çocuk okutuyor

Yusuf Tezcan (47) bundan 21 yıl önce Aslı Tezcan (42) ile evlendi. Bu evlilikten en büyüğü 19 yaşında en küçüğü ise 9 yaşında 8 çocuğu oldu. Tezcan, şoförlük yaparak geçimini sağlarken, önce belinde ve beyninde fıtıklar oluştuğu için çalışamaz duruma geldi. Bir süre sonrada akciğerinde kistler oluştuğu için patlama riskinden dolayı hiç iş yapamaz hale geldi. Tezcan, devlete başvurup 3 aydan 3 aya bin 50 lira engelli maaşı almaya başladı. Aylık ortalama eline 350 lira geçen Tezcan ayda 500 lira kira verip 7 çocuğunu da okutuyor. Ancak artık dayanacak gücü kalmayan Tezcan, ev kirasını 6 aydır ödeyemiyor.

"Tek amacım çocuklarımı okutmak"

Tezcan, tek amacının çocukları okutmak olduğunu belirterek, "Çocuklarımı okutmakta zorlanıyorum yardımlarla ayakta duruyoruz. Ben çalışamıyorum hastayım her iki akciğerim de kistler var ve patlama riski var ölüm tehlikesi yani. Farklı rahatsızlıklarım var kalp rahatsızlığı, belimde ve boynumda fıtıklar var bu rahatsızlıklardan dolayı da çalışamıyorum. Çocuklarımın hepsi okumaya istekli ve okumak istiyorlar. Ben okuyamadım ama benim tek amacım çocuklarımı okutmak" dedi.

Daha önce şoförlük yaptığını ancak artık yapamadığına söyleyen Tezcan şunları kaydetti:

"Önce bir şekilde geçimimizi sağlıyorduk ama artık yapamıyorum. Şuan yardımseverlerden gelen yardımlarla geçiniyorum ve devletimizden de Allah razı olsun 3 aydan 3 aya maaş alıyorum. Aldığım maaşı da kiraya veriyorum şu ana kadar 8 aylık kira borcum vardı sadece 2 ayı verebildim diğer 6 aylık kirayı veremezsem evden çıkartacaklar."

İmkansızlıktan okula 1 yıl ara verdi

Ali Tezcan okula gidip büyüyünce insanları kurtarmak için polis olmak istediğini, ancak babası hasta ve maddi imkanları olmadığı için okula gitmekte zorlandığını söyledi. 5. sınıf öğrencisi Meltem Tezcan ise babası gibi hastalara şifa dağıtmak için doktor olmak istediğini söyleyerek, "Okula giderken alamadığım şeyler oluyor babam çalışamıyor durumu olmadığı için. Bazen harçlık alamıyorum ve defter, kalem, kitap alamıyorum. Diğer arkadaşlarımı görünce bazen bende de olmasını istiyorum ama bu yüzden hiç okulu bırakmayı düşünmedim" diye konuştu.

Babası çalışamadığı için okula 1 yıl ara vermek zorunda kalan 6. sınıf öğrencisi Bektaş Tezcan ise, "1 sene sınıfta kaldım maalesef çünkü durumumuz o zaman iyi değildi. Üzülüyorum kötü şeyler düşünüyorum kalmasaydım şuan 7. sınıfa geçecektim. Arkadaşlarımı görünce çok kötü hissediyorum. Okula giderken alamadığım şeyler oluyor mesela defter ve kalem alamıyorum üzülüyorum durumumuz yok. Keşke benimde olsa diyorum ama alamıyorum bu yüzden de üzülüyorum. Okulu bırakmayı hiç düşünmedim. Ben de okuyup büyük adam olmak istiyorum" dedi.