36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te 2003 yılında "nitelikli cinsel saldırı ve yağma" olayına karıştığı iddiasıyla yargılandığı mahkemece 36 yıl hapis cezası verilen hükümlü Adana'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Hanifi K. (55) 2003 yılında Gaziantep'te "nitelikli cinsel saldırı ve yağma" olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Tutuklu olarak yargılanan sanık, dana sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yıllar sonra yerel mahkeme şahsa 36 yıl hapis cezası verdi. Karar, Yargıtay tarafından da onanınca şahsın aranması çıktı. Firarinin Adana'da olduğu tespit edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Polis hükümlünün Belediyeevleri Mahallesi'nde olduğunu saptadı. Belirlenen adreste yakalanan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.